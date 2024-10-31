У Харкові завершили розбір завалів у зруйнованому під'їзді багатоповерхівки
У Харкові надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів у 9-поверхівці, в яку ввечері 30 жовтня влучила авіабомбою російська окупаційна армія
Про це інформує пресцентр ДСНС України, передає RegioNews.
"У результаті ворожого удару 3 людей загинули, з них 2 дітей, ще 36 осіб постраждало", — йдеться в повідомленні.
Ліквідувати наслідки ворожої атаки допомагали рятувальники Харківського, Луганського та Івано-Франківського гарнізонів ДСНС, а також 2-го Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України. Психологи надали допомогу 32 постраждалим людям.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок авіаудару по багатоповерховому будинку у Салтівському районі Харкова загинув 12-річний хлопчик. Згодом стало відомо про загиблого чоловіка віком приблизно 25-30 років.
Пізніше рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої частини девʼятиповерхівки тіло 15-річного хлопця.