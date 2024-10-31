Окупанти завдають удари по Харкову

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Ввечері 31 жовтня окупаційна армія Росії атакувала Харків і район. У Харкові було чутно вибухи

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

"Окупанти завдають удари Харків та район: будьте в укриттях!", – йдеться у повідомленні.

Одне влучання КАБа фіксують на околицях міста. Він уточнив, що станом на 21:17 у Харкові без постраждалих. Деталі зʼясовуються.

Нагадаємо, ввечері 31 жовтня окупанти атакували Київ та область ударними дронами. На Київщині працює ППО. Також в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух.