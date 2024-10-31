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Сегодня вечером, 31 октября, оккупанты ударили КАБами по Харькову и району. Попадание одной авиабомбы зафиксировали в Дергачах

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, один из КАБов попал в Дергачи в гражданское предприятие. Предварительно возник пожар.

"Три человека получили острые реакции на стресс. Медики Областного центра экстренки оказали помощь на месте", – говорится в сообщении.

Глава Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко проинформировал, что в результате удара пострадали мужчины 39-ти и 65-ти лет, работающие охранниками гражданского предприятия.

У 39-летнего мужчины ранение верхней части тела от обломков стекла, у 65-летнего – острая реакция на стресс. Работники ГСЧС работают над ликвидацией пожара.

Напомним, вечером 31 октября оккупационная армия России атаковала Харьков и район. В Харькове были слышны взрывы.