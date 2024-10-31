Оккупанты наносят удары по Харькову

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Вечером 31 октября оккупационная армия России атаковала Харьков и район. В Харькове были слышны взрывы

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

"Оккупанты наносят удары Харьков и район: будьте в укрытиях!", – говорится в сообщении.

Он уточнил, что по состоянию на 21:17 в Харькове без пострадавших.

Напомним, вечером 31 октября кафиры атаковали Киев и область ударными дронами. В Киевской области работает ПВО. Также в Одессе во время воздушной тревоги раздался взрыв.