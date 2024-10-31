Росія атакує "шахедами": у Києві та області працює ППО
У четвер ввечері, 31 жовтня, російська армія почала нову атаку на столицю "Шахедами". ППО збиває ворожі БпЛА. В регіоні також зафіксовані ударні дрони
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на керівника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.
"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", – йдеться в повідомленні.
Повітряні сили ЗСУ закликали киян перебувати в укриттях.
Київська обласна військова адміністрація також повідомляла, що в регіоні Сили ППО працюють по ворожих цілях.
Нагадаємо, у ніч проти 31 жовтня здійснили комбіновану ракетно-дронову атаку по території України. Вдалося збити дві авіаційні ракети та 17 безпілотників.
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