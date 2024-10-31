Росіяни вдарили з артилерії по Куп'янську: загинув мирний житель
У четвер, 31 жовтня, російські окупаційні війська завдали удару по Купʼянську на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинув пенсіонер
Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.
За матеріалами слідства, окупанти атакували Купʼянськ з артилерії близько 14:00.
"Загинув 73-річний чоловік. Пошкоджено житлові будинки", — йдеться в повідомленні.
За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, триває досудове розслідування. Правоохоронці документують воєнні злочини, вчинені російськими військовими.
Нагадаємо, у Харкові надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів у 9-поверхівці, в яку ввечері 30 жовтня влучила авіабомбою російська окупаційна армія. У результаті ворожого удару троє людей загинули, з них двоє дітей, ще 36 осіб постраждали.