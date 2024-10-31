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31 октября 2024, 19:50

Россияне ударили из артиллерии по Купянску: погиб мирный житель

31 октября 2024, 19:50
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фото: Харьковская областная прокуратура
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В четверг, 31 октября, российские оккупационные войска нанесли удар по Купянску в Харьковской области. В результате обстрела погиб пенсионер

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, оккупанты атаковали Купянск из артиллерии около 14:00.

"Погиб 73-летний мужчина. Повреждены жилые дома", - говорится в сообщении.

По факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством, продолжается досудебное расследование. Правоохранители документируют военные преступления, совершенные российскими военными.

Напомним, в Харькове чрезвычайники завершили аварийно-спасательные работы и разбор завалов в 9-этажке, в которую вечером 30 октября попала авиабомбой российская оккупационная армия. В результате вражеского удара три человека погибли, из них двое детей, еще 36 человек пострадали.

война обстрелы Харьковская область артиллерия погибший Купянск
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