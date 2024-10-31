Внаслідок удару по багатоповерхівці у Харкові загинув 12-річний хлопчик, десятки людей постраждали

фото: Олег Синєгубов/Telegram

Внаслідок російського авіаудару по житловому багатоповерховому будинку у Салтівському районі Харкова загинула одна людина, це 12-річний хлопчик. Понад 30 осіб постраждали

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Керівник ОВА зазначив, що загиблому хлопчику виповнилося 12 років у вересні. Також відомо, що дід завалами перебуває ще одна дитина - 15-річний хлопчик. Відповідно до даних на ранок, 34 людини отримали поранення.

Тривають рятувальні роботи. Однак пошуки ускладнюються через сильне пошкодження конструкції будинку. Є загроза обвалу будівлі.

Нагадаємо, внаслідок ворожих ударів по Купʼянщині 30 жовтня загинула одна людина, ще шість – постраждали.