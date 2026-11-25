Фото: Укрінформ

В Офісі Генерального прокурора призначили нових заступників Генерального прокурора — Євгена Давидова та Василя Гайворона. Вони обійняли посади з 25 листопада 2026 року.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора,передає RegioNews.

Призначення відбулося за рекомендаціями Ради прокурорів України. Відповідні накази підписав виконувач обов’язків Генерального прокурора Антон Ковальський.

Сьогодні, 25 листопада, Ковальський представив новопризначених заступників під час робочої наради з керівниками структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Євген Давидов працює в органах прокуратури з 2007 року. До призначення він очолював спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони.

Василь Гайворон працює в органах прокуратури з 2000 року. До призначення обіймав посаду першого заступника керівника Хмельницької обласної прокуратури.

Водночас Андрія Лещенка та Віктора Логачова звільнили з адміністративних посад заступників Генерального прокурора. Їх призначили на інші посади в Офісі Генерального прокурора.

У зв’язку з кадровими змінами та для забезпечення належної організації роботи ОГП видадуть новий наказ виконувача обов’язків Генерального прокурора про розподіл обов’язків між керівництвом установи.