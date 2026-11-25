Фото: Офіс Генерального прокурора

У листопаді 2026 року з Польщі та Чехії в Україну екстрадували двох чоловіків, яких підозрюють та обвинувачують в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон. За даними слідства, у межах двох окремих схем вони намагалися переправити за кордон 11 чоловіків

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

18 листопада з Польщі повернули 28-річного жителя Одещини, який понад три роки перебував у міжнародному розшуку. За даними слідства, у 2023 році він разом зі спільником організував незаконне переправлення військовозобов’язаних за кордон. Один із них шукав охочих виїхати та координував їхні дії, інший забезпечував перевезення до місць незаконного перетину кордону. Вартість послуг становила від 40 до 100 тисяч гривень з людини.

У березні 2023 року прикордонники припинили три спроби переправлення сімох чоловіків поза пунктами пропуску. Спільника затримали та засудили — він уже відбув покарання. Жителю Одещини, який перебував за кордоном, заочно повідомили про підозру та оголосили його в міжнародний розшук.

У серпні 2026 року чоловіка затримали в Польщі. Після завершення екстрадиційної процедури його передали Україні.

16 листопада з Чехії екстрадували 55-річного чоловіка, якого обвинувачують в організації незаконного переправлення через кордон чотирьох осіб. Він перебував у міжнародному розшуку понад пів року.

За даними слідства, на початку 2025 року чоловік, перебуваючи за межами України, через соціальні мережі шукав охочих незаконно виїхати за кордон і координував їхні дії в месенджерах. За свої послуги він планував отримати від 5 до 7 тисяч доларів США з кожного після виїзду з України.

26 лютого 2025 року прикордонники затримали всіх чотирьох чоловіків поблизу державного кордону на Берегівщині. Організатору заочно повідомили про підозру, а згодом оголосили його в міжнародний розшук. Після затримання чоловіка в Чехії українська сторона ініціювала екстрадицію. Наразі обвинувальний акт щодо нього скеровано до суду.

Екстрадицію обох чоловіків забезпечили завдяки співпраці органів прокуратури та компетентних органів Польщі й Чехії за координації Офісу генерального прокурора.

Раніше повідомлялося, з Німеччини екстрадували до України підозрюваного у масштабному наркобізнесі у Дніпрі, якого у 2019 році звинуватили в участі у злочинній організації з 11 осіб, що займалася виробництвом та збутом психотропного "метамфетаміну".