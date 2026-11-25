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Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 16 листопада в одній з квартир по вулиці Центральній. У чоловіка з жінкою стався конфлікт. Під час свраки він завдав їй численних ударів руками та ногами по голові й тілу. Після цього він залишив її в кімнаті та пішов. Жінка від отриманих травм померла.

"Поліцейські встановили обставини події та зібрали необхідні речові докази. Слідчі відділення поліції №2 Нікопольського районного управління поліції повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше в Києві двоє 16-річних підлітків жорстоко побили 51-річного чоловіка через те, що він зробив їм зауваження за розпивання алкоголю. Неповнолітнім загрожує до 10 років ув'язнення.