Росіяни вбили 5 та поранили 3 жителів Донеччини

фото: Нацполіція

Вчора окупаційні російські війська завдали понад 3000 ударів по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих атак п’ятеро цивільних загинули, ще троє — дістали поранення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.

Окупанти атакували 15 населених пунктів:

міста Дружківка, Костянтинівка, Курахове, Покровськ, Торецьк;

селища Зарічне, Шевченко, Щербинівка;

села Берестки, Дальнє, Роздольне, Сергіївка, Сонцівка, Улакли та Успенівка.

Російські загарбники пошкодили 36 цивільних об’єктів, із них 15 житлових будинків.

"По Дружківці росіяни вдарили трьома дронами – вбили цивільну особу, пошкодили ферму. Зарічне ворог накрив з артилерії – загинуло подружжя 86 та 87 років, пошкоджено 6 приватних будинків", — йдеться у повідомленні.

Також протягом 30 жовтня:

У Берестках внаслідок артобстрілу – один загиблий, два пошкоджених будинки.

На Успенівку Росія скинула керовану авіабомбу – вбито мирного жителя, пошкоджено приватну оселю.

Одну людину поранено в Кураховому, одну – у Щербинівці та одну – в Дальньому.

Костянтинівку окупанти обстріляли дроном і артилерією – руйнувань зазнали два приватних будинки, господарське приміщення, газопровід, знищено цивільне авто.

У Роздольному внаслідок подвійного удару бомбами "УМПБ Д-30СН" пошкоджено приватний будинок і магазин.

На Улакли війська РФ спрямували чотири бомби "ФАБ-100" з модулем УМПК – пошкодили дві крамниці, заклад освіти, два цивільних авто й електромережі.

Крім того, сьогодні після опівночі росіяни атакували Слов’янськ та Донецьке. Пошкоджено два підприємства та медичний заклад.

За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, раніше окупанти вбили двох жінок у Селидовому на Донеччині та розстріляли цивільне авто. Правоохоронці розпочали розслідування.