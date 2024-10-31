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31 жовтня 2024, 16:05

У Харкові затримали власника роскомпанії, яка допомагає окупантам запускати супутники-шпигуни

31 жовтня 2024, 16:05
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фото: СБУ
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Співробітники Служби безпеки та кіберполіції викрили харків’янина, який працював на військово-космічні сили РФ. Йому загрожує до 12 років ув'язнення

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Фігурантом виявився 47-річний мешканець Харкова — гендиректор російської компанії, що налаштовує супутники-шпигуни "Кондор-ФКА" та "Обзор-Р".

"Рашисти використовують ці космічні системи для виявлення актуальних геолокацій Сил оборони, коригування ворожого вогню та ведення розвідки. Щоб відкалібрувати та налагодити російські супутники фігурант уклав відповідні договори з корпорацією "роскосмос", — йдеться в повідомленні.

За матеріалами СБУ, зловмисник розпорядився передати випробувальний полігон власної компанії у розпорядження військово-космічних сил РФ.

Відомо, що всі необхідні документи підрядник підписував через електронну пошту, а вказівки підлеглим в Росії віддавав через чати у месенджерах. Встановлено, що до початку війни фігурант тривалий час проживав в РФ.

СБУ затримала зловмисника за місцем проживання у Харкові. Під час обшуків у нього вилучили російський паспорт, комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій. Також правоохоронці виявили понад 10 млн гривень, ймовірно, одержаних за співпрацю з окупантами.

Затриманому повідомили про підозру в пособництво державі-агресору. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, напередодні у Харкові співробітники Служби безпеки України затримали 72-річного науковця-механіка, який працював на військово-промисловий комплекс РФ.

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