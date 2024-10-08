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08 жовтня 2024, 17:34

Новий авіаудар по Харкову: уже відомо про двох загиблих

08 жовтня 2024, 17:34
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фото ілюстраційне: поліція
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Внаслідок авіаудару, який росіяни здійснили вдень, 8 жовтня, загинули щонайменше двоє людей

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

"Є інформація вже про двох загиблих внаслідок ворожого удару КАБами по Харкову", - написав він.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що окупанти випустили по Харкову близько 4 КАБів.

"Загиблі - цивільні чоловік та жінка, дані встановлюються. Люди в цей час перебували на вулиці", - розповів він.

Голова ОВА також долав, що щонайменше троє людей отримали поранення.

Нагадаємо, російські війська вдень, 8 жовтня, завдали чергового авіаудару по Харкову. Під ударом ворога опинився густонаселений район міста, раніше було відомо про одного загиблого.

Також вранці 8 жовтня росіяни вдарили по Індустріальному району Харкова авіабомбою. Пошкоджене цивільне підприємство. Відомо про 21 постраждалого.

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