Новий авіаудар по Харкову: уже відомо про двох загиблих
Внаслідок авіаудару, який росіяни здійснили вдень, 8 жовтня, загинули щонайменше двоє людей
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.
"Є інформація вже про двох загиблих внаслідок ворожого удару КАБами по Харкову", - написав він.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що окупанти випустили по Харкову близько 4 КАБів.
"Загиблі - цивільні чоловік та жінка, дані встановлюються. Люди в цей час перебували на вулиці", - розповів він.
Голова ОВА також долав, що щонайменше троє людей отримали поранення.
Нагадаємо, російські війська вдень, 8 жовтня, завдали чергового авіаудару по Харкову. Під ударом ворога опинився густонаселений район міста, раніше було відомо про одного загиблого.
Також вранці 8 жовтня росіяни вдарили по Індустріальному району Харкова авіабомбою. Пошкоджене цивільне підприємство. Відомо про 21 постраждалого.