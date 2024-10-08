У Покровську та Костянтинівці залишаються близько 30 тис. людей

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Наразі в Покровську залишаються 12 тисяч людей, зокрема, 82 дитини, а у Костянтинівці – 17,8 тисячі людей, серед них – 368 дітей

Про це розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону, інформує RegioNews.

"У Покровську наразі залишаються 12 тисяч людей і зокрема, 82 дитини. Було 46 тисяч, з них – 3,5 тисячі дітей. Тобто понад 30 тисяч тільки з Покровська виїхали. Завдяки злагодженим діям органів влади, підрозділів поліції, ДСНС, вивозимо людей з лінії фронту", – сказав Філашкін.

За його словами, у Костянтинівці наразі залишаються 17,8 тис. людей, з них – 368 дітей. Місяць тому тут проживали 20 тис. людей.

"Тобто люди виїжджають, спасибі їм, що бережуть себе, тому що обстановка дуже складна саме в Костянтинівці", – наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, у Костянтинівці з 7 жовтня запровадили посилену комендантську годину, яка триватиме із 15:00 до 11:00.