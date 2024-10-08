Росіяни завдали авіаудару по багатоповерхівці у Харкові: перші дані про постраждалих
Російські війська вдень, 8 жовтня, завдали чергового авіаудару по Харкову. Під ударом ворога опинився густонаселений район міста, наразі відомо про одного загиблого
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова та міського голову Харкова Ігоря Терехова.
За словами голови ОВА, окупанти вдарили по густонаселеному району Харкова. Зафіксований удар у Київському районі. За попередніми даними, є постраждалі.
Терехов повідомив, що внаслідок удару пошкоджена багатоповерхівка.
"За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару по Харкову є один загиблий. Інформація уточнюється", - написав він.
Нагадаємо, вранці 8 жовтня росіяни вдарили по Індустріальному району Харкова авіабомбою. Пошкоджене цивільне підприємство. Відомо про 21 постраждалого.