Ракетний удар по цивільній інфраструктурі Харкова: поранені 6 людей

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Внаслідок ракетного обстрілу Харкова у неділю, 1 вересня, поранення отримали шестеро цивільних, серед яких 6-річна дитина. Загарбники вдарили по торговельному центру та спортивному обʼєкту

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, війська РФ завдали близько 10 ударів по Харкову. Через атаку зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури та потерпілі.

"Серед пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих прильотів — торговельний центр, обʼєкт спортивної інфраструктури, житлові будинки. На цю хвилину — шість поранених, серед них шестирічна дитина із гострою реакцією на стрес", — повідомив Олег Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що один з ударів прийшовся по району приватної забудови.

"Горять кілька обійсть, супермаркет. Є постраждалі, в їхньому числі медики", – додав Терехов.

Нагадаємо, у неділю, 1 вересня, російська окупаційна армія повторно атакувала Харків ракетами. У місті прогриміла серія вибухів. Є загроза повторних ударів.