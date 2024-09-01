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01 вересня 2024, 12:13

Донеччина під масованими обстрілами: загинула людина, 6 цивільних поранені

01 вересня 2024, 12:13
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фото: Нацполіція
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Протягом минулої доби російська армія завдала 2 331 удар по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів загинув мирний житель, ще шестеро цивільних дістали поранення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.

Вчора під ворожими ударами опинилися дев'ять населених пунктів:

  • міста Білицьке, Добропілля, Лиман, Мирноград, Покровськ;
  • селище Щербинівка;
  • села Званівка, Нововасилівка, Розлив.

Загалом російські загарбники пошкодили 62 цивільних об’єкти — 22 житлових будинки, заклади охорони здоров’я, підприємства, адмінбудівлі, готель, магазини, автомобілі, сільськогосподарську продукцію.

"У Щербинівці внаслідок артилерійського обстрілу загинула людина, пошкоджено приватний будинок", — йдеться у повідомленні.

П’ять обстрілів із ЗРК "С-300" витримало Добропілля – поранено трьох цивільних осіб, пошкоджено чотири багатоквартирних будинки, два медзаклади, школу, підприємство, автотранспорт.

На Лиман окупанти скинули "ФАБ-500" з модулем УМПК – поранили двох мирних жителів, руйнувань зазнали три багатоквартирних будинки, дві адмінбудівлі, кафе, автомобілі.

Одна людина постраждала у Званівці. По Мирнограду росія вдарила авіабомбою "КАБ-500" з модулем УМПК – пошкоджено вісім багатоквартирних і три приватних будинки, адмінбудівлю, підприємства, торговий центр.

Покровськ загарбники обстріляли п’ятьма ракетами із ЗРК "С-300" - пошкодили два багатоквартирних будинки, адмінбудівлю, готель, підприємства, соціальний об’єкт, автосалон.

У Білицькому дві ракети із ЗРК "С-300" пошкодили два промислових об’єкти, а в Нововасилівці – сільськогосподарське підприємство та врожай.

За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, щонайменше п’ять людей загинули внаслідок російського обстрілу Часового Яру вранці 31 серпня.

Відомо, що в населених пунктах Донецької області, що розташовані в зоні активних бойових дій, наразі ще перебувають 2599 дітей.

Як повідомлялося раніше, з Покровська Донецької області, де залишаються 38 тисяч людей, евакуюють банки. До кінця цього тижня у місті ще працюватимуть банківські установи. З понеділка функціонуватимуть лише банкомати.

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