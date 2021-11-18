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18 листопада 2021, 20:18

У метро Харкова бійка через маску закінчилася стріляниною

18 листопада 2021, 20:18
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Фото: iз відкритих джерел
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У метро Харкова Колишній співробітник податкової поліції посварився зі студентами через захисну маску. Після того, як молоді люди почали нецензурно лаятися і штовхати чоловіка, він відкрив стрілянину

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Харківської облпрокуратури.

Подія трапилася у вагоні поїзда метро.

"Чоловік почав робити зауваження з приводу неправильного носіння масок. У свою чергу студенти почали нецензурно лаятися на адресу чоловіка. Після виходу з вагона на платформі станції метро Держпром конфлікт загострився, і студенти почали штовхати чоловіка. Потім колишній поліцейський дістав пістолет і зробив кілька пострілів вгору і в ногу одного зі студентів", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що екс-податківець пояснив свої дії необхідною самообороною.

Розпочато досудове розслідування.

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