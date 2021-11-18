У метро Харкова бійка через маску закінчилася стріляниною

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Харківської облпрокуратури.

Подія трапилася у вагоні поїзда метро.

"Чоловік почав робити зауваження з приводу неправильного носіння масок. У свою чергу студенти почали нецензурно лаятися на адресу чоловіка. Після виходу з вагона на платформі станції метро Держпром конфлікт загострився, і студенти почали штовхати чоловіка. Потім колишній поліцейський дістав пістолет і зробив кілька пострілів вгору і в ногу одного зі студентів", - йдеться в повідомленні.