У метро Харкова бійка через маску закінчилася стріляниною
У метро Харкова Колишній співробітник податкової поліції посварився зі студентами через захисну маску. Після того, як молоді люди почали нецензурно лаятися і штовхати чоловіка, він відкрив стрілянину
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Харківської облпрокуратури.
Подія трапилася у вагоні поїзда метро.
"Чоловік почав робити зауваження з приводу неправильного носіння масок. У свою чергу студенти почали нецензурно лаятися на адресу чоловіка. Після виходу з вагона на платформі станції метро Держпром конфлікт загострився, і студенти почали штовхати чоловіка. Потім колишній поліцейський дістав пістолет і зробив кілька пострілів вгору і в ногу одного зі студентів", - йдеться в повідомленні.
У відомстві додали, що екс-податківець пояснив свої дії необхідною самообороною.
Розпочато досудове розслідування.