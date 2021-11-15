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15 листопада 2021, 19:20

У Харкові лікар-психіатр видав пів тисячі "лівих" рецептів на метадон

15 листопада 2021, 19:20
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Фото: Харківська облпрокуратура
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У Харкові лікаря-психіатра підозрюють у незаконній видачі рецептів на купівлю наркотиків

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За словами керівника окружної прокуратури Едуарда Новікова, досудовим розслідуванням встановлено, що харків’янка, перебуваючи на посаді лікаря-психіатра декількох медичних приватних підприємств, систематично незаконно видавала рецепти на право придбання наркотичного засобу – метадону.

Загалом правоохоронці нарахували близько 500 таких незаконних епізодів. У сумі силовики вилучили 1500 медичних карток пацієнтів, печатки, медичну документацію та близько 16 тисяч рецептів на видачу наркотичних засобів.

У понеділок, 15 листопада, лікарю повідомили про підозру. Жінку хочуть усунути з посади та взяти під цілодобовий арешт, як запобіжний захід. Тепер лікареві загрожує від двох до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як повідомлялося, на Київщині викрили лабораторію з виготовлення амфетаміну у промислових масштабах.

Харків наркотики прокуратура Лікар

 
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