В метро Харькова потасовка из-за маски закончилась стрельбой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковской облпрокуратуры.

Происшествие случилось в вагоне поезда метро.

"Мужчина начал делать замечания по поводу неправильного ношения масок. В свою очередь студенты начали нецензурно ругаться в адрес мужчины. После выхода из вагона на платформе станции метро Госпром конфликт обострился, и студенты начали толкать мужчину. Затем бывший полицейский достал пистолет и произвел несколько выстрелов вверх и в ногу одного из студентов", - говорится в сообщении.