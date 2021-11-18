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18 ноября 2021, 20:18

В метро Харькова потасовка из-за маски закончилась стрельбой

18 ноября 2021, 20:18
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Фото: из открытых источников
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В метро Харькова бывший сотрудник налоговой полиции повздорил со студентами из-за защитной маски. После того, как молодые люди начали нецензурно ругаться и толкать мужчину, он открыл стрельбу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковской облпрокуратуры.

Происшествие случилось в вагоне поезда метро.

"Мужчина начал делать замечания по поводу неправильного ношения масок. В свою очередь студенты начали нецензурно ругаться в адрес мужчины. После выхода из вагона на платформе станции метро Госпром конфликт обострился, и студенты начали толкать мужчину. Затем бывший полицейский достал пистолет и произвел несколько выстрелов вверх и в ногу одного из студентов", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что экс-налоговик объяснил свои действия необходимой самообороной.

Начато досудебное расследование.

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