В метро Харькова потасовка из-за маски закончилась стрельбой
В метро Харькова бывший сотрудник налоговой полиции повздорил со студентами из-за защитной маски. После того, как молодые люди начали нецензурно ругаться и толкать мужчину, он открыл стрельбу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковской облпрокуратуры.
Происшествие случилось в вагоне поезда метро.
"Мужчина начал делать замечания по поводу неправильного ношения масок. В свою очередь студенты начали нецензурно ругаться в адрес мужчины. После выхода из вагона на платформе станции метро Госпром конфликт обострился, и студенты начали толкать мужчину. Затем бывший полицейский достал пистолет и произвел несколько выстрелов вверх и в ногу одного из студентов", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что экс-налоговик объяснил свои действия необходимой самообороной.
Начато досудебное расследование.