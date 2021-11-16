У Києві з автівки стріляли у чоловіка, поліція оголосила спецоперацію з розшуку злочинця

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У Святошинському районі столиці на вулиці Мельниченка невідомий з автомобіля вистрелив у чоловіка

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва, передає RegioNews.

Внаслідок інциденту постраждав чоловік, якому надається медична допомога. В столиці введено спеціальну поліцейську операцію для розшуку та затримання зловмисника.

"До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Мельниченка невідомий з автомобіля вистрелив у чоловіка. На місце негайно виїхала "швидка", слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, а також орієнтовано наряди патрульних поліцейських для зупинення транспортного засобу та затримання правопорушника", - йдеться у повідомленні.

Для розшуку та затримання зловмисника у столиці введено спеціальну поліцейську операцію та орієнтовано усі підрозділи поліції.

Як повідомлялося, у Києві в Подільському районі чоловік напідпитку влаштував стрілянину.