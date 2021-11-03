"ОПОРА" призвала ТИК отменить результаты выборов в Харькове из-за массовых фальсификаций

В Харькове наблюдатели "ОПОРЫ" призвали городскую территориальную избирательную комиссию отменить результаты выборов городского головы из-за разногласий в протоколах с Новобаварской и Основянской ТИК

Об этом в Facebook написал координатор наблюдения за выборами в Харьковской области Николай Зинченко.

Он призвал принять во внимание расхождения в протоколах подсчета голосов на избирательных участках 631180, 631193, 631197, 631201, 631205, 631211, 631177, 663119, 631189. Также Зинченко требует признать действия указанных комиссий об утверждении протоколов об итогах голосования такими, что не соответствуют требованиям законодательства и нарушают избирательные права граждан.

Кроме этого, "ОПОРА" просит ТИК обязать Новобаварскую и Основянскую районную комиссии провести повторный подсчет голосов на избирательных участках и составить протоколы с пометкой"уточненный".

Кроме того, в жалобе содержится просьба признать решение о признании Игоря Терехова избранным городским головой таким, что не отвечает требованиям законодательства, и отменить.

"Признать решение о признании Терехова И. А. избранным городским головой таким, что не соответствует требованиям законодательства (является незаконным), нарушает избирательные права граждан, права и законные интересы субъекта избирательного процесса, и отменить такое решение", – написал Зинченко.

Напомним, несколько ранее председатель правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская заявила, что на выборах в Харькове выявлен 21 протокол, в котором голоса были забраны у одной группы кандидатов и отданы в пользу и.о. мэра Харькова Игоря Терехова.

Как известно, 31 октября в Харькове прошло голосование на досрочных выборах городского головы. Во время выборов наблюдатели фиксировали нарушение избирательного законодательства. Как отметили в гражданской сети "ОПОРА", они зафиксировали факты "кражи" голосов в пользу действующего и.о. мэра Игоря Терехова.

В "ОПОРЕ" отметили, что зафиксировали поддельные протоколы участковых избирательных комиссий на 9 избирательных участках из 19-ти, которые были в Новобаварском районе, а также на участках в Основянском районе Харькова.

Лидер ОО "Наш Дом – Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин уже заявил, что обратится в суд по поводу фальсификации результатов выборов харьковского городского головы. "Я иду в суд. Тут дело не в "Добкине с его амбициями". У нас у всех харьковчан, при Терехове уже второй раз нагло украли право выбирать себе мэра города! Выбирать себе мэра, которого мы сами хотим. И тут уже дело принципа", – заявил Михаил Добкин.

В свою очередь в Блоке Юлии Светличной "Разом!" требуют от правоохранительных органов немедленно расследовать многочисленные факты фальсификации результатов выборов харьковского городского головы и наказать виновных.

Тем временем команда кандидата на пост харьковского городского головы Константина Немичева заявила, что будет отстаивать каждый голос своих избирателей и призвала других кандидатов в мэры Харькова предоставить доказательства фальсификаций результатов.