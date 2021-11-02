Терехова і голову Харківської ТВК порівняли з Ківаловим через фальсифікації результатів виборів

Харківська територіальна виборча комісія на чолі з її головою від партії "Голос" Оленою Матвієнко витягнула перемогу в першому турі для в.о. мера Харкова Ігоря Терехова шляхом "тупої підробки кількості голосів"

Таку думку на власній сторінці у "Фейсбуці" висловив харківський журналіст та громадський активіст Дмитро Коган.

За його словами, "відтепер у нас Терехов буде асоціюватись з фальсифікаціями, а голова ТВК (від партії "Голос") з Ківаловим-підрахуєм. Адже хоч тушкою, хоч чучєлом, але треба було витягнути Терехову перемогу у першому турі. І вони це зробили. У всіх на очах".

"Тупа підробка кількості голосів у 9 з 19 протоколів Новобаварського району. Це тільки ті, про які відомо. І ми можемо лише уявити скільки подібних протоколів подали з решти дільниць", - додав Коган.

При цьому журналіст висловив обурення з приводу відсутності жодної реакції правоохоронців та партії "Голос" на факти фальсифікації на виборах в Харкові. "Мені цікаво, де ж реакція Генпрокуратури, нардепів, ЦВК... Чому мовчить "Голос" (бгг), нардепи якого до цього моменту активно реагували на всі випадки порушень виборчих процесів? Чому Васильків, Бровари, Обухів та Липовець для них важливіші ніж місто-мільйонник?" – обурився Коган.

Нагадаємо, 31 жовтня, в Харкові пройшло голосування на дострокових виборах міського голови. Під час виборів спостерігачі фіксували порушення виборчого законодавства і спроби фальсифікувати результати волевиявлення харків'ян. Як зазначили в громадянській мережі "ОПОРА", вони зафіксували факти "крадіжки" голосів на користь чинного в.о. мера Ігоря Терехова у інших кандидатів.

Лідер ГО "Наш Дім - Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін вже заявив, що звернеться до суду з приводу фальсифікації результатів виборів харківського міського голови. "Я йду до суду. Тут справа не в "Добкіні з його амбіціями". У нас у всіх харків'ян, при Терехові вже вдруге нахабно вкрали право обирати собі мера міста! Обирати собі мера, якого ми самі хочемо. І тут вже справа принципу", - заявив Михайло Добкін.

Своєю чергою в Блоці Юлії Світличної "Разом!" вимагають від правоохоронних органів негайно розслідувати численні факти фальсифікації результатів виборів харківського міського голови і покарати винних.