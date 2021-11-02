Терехова и главу Харьковской ТИК сравнили с Киваловым из-за фальсификаций результатов выборов

Харьковская территориальная избирательная комиссия во главе с ее председателем от партии "Голос" Еленой Матвиенко вытянула победу в первом туре для и.о. мэра Харькова Игоря Терехова путем "тупой подделки количества голосов"

Такое мнение на собственной странице в "Фейсбуке" высказал харьковский журналист и общественный активист Дмитрий Коган.

По его словам, "отныне у нас Терехов будет ассоциироваться с фальсификациями, а председатель ТИК (от партии "Голос") с Киваловым-пидрахуем. Ведь хоть тушкой, хоть чучелом, но надо было вытянуть Терехову победу в первом туре. И они это сделали. У всех на глазах".

"Тупая подделка количества голосов в 9 из 19 протоколов Новобаварского района. Это только те, о которых известно. И мы можем только представить сколько подобных протоколов подали с остальных участков", - добавил Коган.

При этом журналист выразил возмущение по поводу отсутствия никакой реакции правоохранителей и партии "Голос" на факты фальсификации на выборах в Харькове. "Мне интересно, где же реакция Генпрокуратуры, нардепов, ЦИК... Почему молчит "Голос" (бгг), нардепы которого до этого момента активно реагировали на все случаи нарушений избирательных процессов? Почему Васильков, Бровары, Обухов и Липовец для них важнее, чем город-миллионник?" - возмутился Коган.

Напомним, 31 октября, в Харькове прошло голосование на досрочных выборах городского головы. Во время выборов наблюдатели фиксировали нарушение избирательного законодательства. Как отметили в гражданской сети "ОПОРА", они зафиксировали факты "кражи" голосов в пользу действующего и.о. мэра Игоря Терехова у других кандидатов.

Лидер ОО "Наш Дом - Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин уже заявил, что обратится в суд по поводу фальсификации результатов выборов харьковского городского головы. "Я иду в суд. Тут дело не в "Добкине с его амбициями". У нас у всех харьковчан, при Терехове уже второй раз нагло украли право выбирать себе мэра города! Выбирать себе мэра, которого мы сами хотим. И тут уже дело принципа", - заявил Михаил Добкин.

В свою очередь в Блоке Юлии Светличной "Разом!" требуют от правоохранительных органов немедленно расследовать многочисленные факты фальсификации результатов выборов харьковского городского головы и наказать виновных.