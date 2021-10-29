Провокатори від міської влади заклеїли автомобілі харків'ян фейковою агітацією, - заява команди Михайла Добкіна

У Харкові тривають провокації з боку чинної влади проти головного опонента на майбутніх виборах, кандидата в мери Харкова Михайла Добкіна. У ніч на 29 жовтня автомобілі харків'ян були обклеєні нібито агітаційною продукцією Михайла Добкіна з метою створення негативного ставлення

Про це йдеться в заяві команди Михайла Добкіна "Наш Дім – Харків", оприлюдненій на офіційному сайті ГО "Наш Дім - Харків".

"Команда "Наш Дім - Харків" офіційно заявляє, що дана агітаційна продукція, якою були обклеєні автомобілі харків'ян, не має ніякого відношення до кандидата і є "чорною" технологією опонентів напередодні виборів. Це - все ті ж "чорнушні" інструменти боротьби з опонентом чинної влади, якими вони користуються ще з весни, далеко до початку офіційної виборчої кампанії", - йдеться в заяві.

Команда Михайла Добкіна вважає такі дії черговою провокацією щодо кандидата на посаду Харківського міського голови. "І це - ніщо інше, як спроби в останні дні перед виборами звичними їм "брудними" методами налаштувати проти Михайла Добкіна виборців", – заявили в команді кандидата.

У свою чергу сам Михайло Добкін заявив, що його політичні опоненти вдаються до подібних методів боротьби, оскільки в їхньому штабі паніка. "У опонента у виборчому штабі працюю дегенерати з 90-х років. Заклеїли вікна машин харків'янам. Думають це спрацює проти мене. Ущерблені. Там і кандидат у них такий же. Але в їхньому штабі паніка. Стільки коштів бюджету міста на вибори витратили, а результату немає. І не буде. Ви ще купи під дверима квартир виборців накладіть і поруч залиште "мою" газету про рептилоїда Ігоря", - написав Михайло Добкін на своїй сторінці в "Фейсбуці".

У команді Михайла Добкіна нагадали, що це вже не перший випадок подібних провокацій. Раніше в Харкові на агітаційну конструкцію Михайла Добкіна було скоєно напад представниками націоналістичних угруповань з використанням гострих ріжучих предметів.

Крім того, раніше бійці в масках Харківської націоналістичної організації "Фрайкор" змалювали фарбою приміщення, де були відкриті перші три локації "ДОБКІН ХАБ".

Крім того, раніше комунальні служби Харкова за наказом в.о. мера Ігоря Терехова демонтували всі білборди, що містять рекламу Михайла Добкіна та газети "Время Добкина".