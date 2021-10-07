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07 жовтня 2021, 18:36 1

У Харкові націоналісти порізали агітаційні конструкції Михайла Добкіна

07 жовтня 2021, 18:36 1
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У Харкові представниками націоналістичних угруповань було скоєно напад з використанням гострих ріжучих предметів на агітаційну конструкцію кандидата на посаду харківського міського голови, лідера громадської організації "Наш Дім - Харків" Михайла Добкіна

Про це йдеться в заяві ГО "Наш Дім – Харків", оприлюдненій на офіційному сайті організації.

У заяві йдеться, що нападники порізали агітаційну конструкцію із зображенням Михайла Добкіна, а також вкрали три пачки друкованого видання "Время Добкина" і зникли в невідомому напрямку.

У команді "Наш Дім – Харків" вважають такі дії черговою провокацією щодо вже офіційного кандидата на посаду харківського міського голови Михайла Добкіна.​

"Виборча кампанія в Харкові перебуває в самому розпалі. Волонтери команди Михайла Добкіна працюють в межах чинного законодавства України. Ми вважаємо, що подібні акти вандалізму із застосуванням погроз можна схарактеризувати як спроби залякування прихильників найрейтинговішого кандидата з метою вплинути на думку харків'ян напередодні виборів. Також ми вважаємо, що такі дії відбуваються через повну безкарність для виконавців і замовників", - йдеться в заяві громадської організації "Наш Дім – Харків".​

Цей факт зафіксували правоохоронці. У команді Михайла Добкіна закликали провести "необхідні процесуальні дії в межах чинного законодавства України для виявлення замовників і виконавців подібних провокацій".

Нагадаємо, 5 квітня в Харкові почали випускати друковане видання "Время Добкина". При роздачі першого випуску видання невідомі в центрі міста напали на волонтерів, які роздавали "Время Добкина" і облили їх зеленкою.

У ніч на 20 квітня в Харкові провокатори вчинили умисний підпал двох автомобілів співробітників друкованого видання "Время Добкина". Редакція розцінила цей злочин як загрозу, залякування і перешкоджання виконанню своїх професійних обов'язків.

19 червня громадська організація "Наш Дім - Харків" та її лідер, харківський міський голова у 2006-2010 Михайло Добкін відкрили перші три міські простори з новою філософією комунікації з харків'янами "ДОБКІН ХАБ". А вже 20 червня члени націоналістичної організації "Фрайкор" розмалювали фарбою двері та вікна двох локацій "ДОБКІН ХАБ". Михайло Добкін тоді заявив, що націоналісти діяли на замовлення міської влади.

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