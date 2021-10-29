Провокаторы от городской власти заклеили автомобили харьковчан фейковой агитацией, - заявление команды Михаила Добкина

В Харькове продолжаются провокации со стороны действующей власти против главного оппонента на предстоящих выборах, кандидата в мэры Харькова Михаила Добкина. В ночь на 29 октября автомобили харьковчан были обклеены якобы агитационной продукцией Михаила Добкина с целью создания негативного отношения

Об этом говорится в заявлении команды Михаила Добкина "Наш Дом – Харьков", обнародованном на официальном сайте ОО "Наш Дом – Харьков".

"Команда "Наш Дом – Харьков" официально заявляет, что данная агитационная продукция, которой были обклеены автомобили харьковчан, не имеет никакого отношения к кандидату и являются "черной" технологией оппонентов накануне выборов. Это – все те же "чернушные" инструменты борьбы с оппонентом действующей власти, которыми они пользуются еще с весны, далеко до начала официальной избирательной кампании", - говорится в заявлении.

Команда Михаила Добкина считает данные действия очередной провокацией в отношении кандидата на должность харьковского городского головы. "И это – ничто иное, как попытки в последние дни перед выборами привычными им "грязными" методами настроить против Михаила Добкина избирателей", – заявили в команде кандидата.

В свою очередь сам Михаил Добкин заявил, что его политические оппоненты прибегают к подобным методам борьбы, поскольку в их штабе паника. "У оппонента в избирательном штабе работаю дегенераты из 90-х годов. Заклеили окна машин харьковчанам. Думают это сработает против меня. Ущербные. Там и кандидат у них такой же. Но в их штабе паника. Столько средств бюджета города на выборы израсходовали, а результата нет. И не будет. Вы еще кучи под дверями квартир избирателей наложите и рядом оставьте "мою" газету про рептилоида Игоря", - написал Михаил Добкин на своей странице в "Фейсбуке".

В команде Михаила Добкина напомнили, что это уже не первый случай подобных провокаций. Ранее в Харькове на агитационную конструкцию Михаила Добкина было совершено нападение представителями националистических группировок с использованием острых режущих предметов.

Кроме того, ранее бойцы в масках харьковской националистической организации "Фрайкор" обрисовали краской помещения, где были открыты первые три локации "ДОБКИН ХАБ".

Кроме того, ранее коммунальные службы Харькова по приказу и.о. мэра Игоря Терехова демонтировали все билборды, содержащие рекламу Михаила Добкина и газеты "Время Добкина".