Смертельное ДТП в Харькове: пассажирка Infifniti рассказала, кто на самом деле был за рулем

Фото: сайт Национальной полиции

16-летняя пассажирка Infifniti, которая попала в ДТП в Харькове, рассказала, что за рулем автомобиля находился Николай Харьковский

Об этом мать Елизаветы Дусик рассказала Newsroom, пишет RegioNews.

По ее словам, в тот вечер дочь сидела на переднем пассажирском сиденьи Infifniti, сзади были ее друзья - Михаил и Валерий. За рулем был 16-летний Харьковский.

"Конечно, за рулем был он. Мы даже написали показания. Она сидела впереди на пассажирском сиденье рядом с ним", - рассказала Наталья Дусик.

Женщина отметила, что ее дочь не состояла в отношениях с Николаем.

"Он ей никакой не парень, как пишут. За это ей приходят угрозы. Люди думают, что аварию спровоцировал ее парень, поэтому желают ей смерти. При этом ни сам Николай, ни его семья на контакт не выходили и ничего не просили. Ни помощи, ни угроз от них не было", - рассказала она.

Напомним, в Харькове вечером 26 октября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Infiniti, Chevrolet и Skoda. Автомобиль марки Infiniti выехал на красный свет и совершил столкновение с автомобилем марки Chevrolet Aveo красного цвета, а также с другим автомобилем, марки Skoda.

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту смертельного ДТП, что произошла ночью в Харькове. Управлял автомобилем Infiniti 16-летний водитель. Виновником резонансной аварии является Николай Харьковский, 2005 года рождения, который живет в Харькове. Дорогое авто он получил недавно в подарок от родителей, а 18 сентября его останавливали патрульные из-за нарушения правил дорожного движения и вождения без водительского удостоверения.

Начальник отдела ГУНП Украины в Харьковской области Александр Умников рассказал, что 16-летний Николай Харьковский, который совершил смертельное ДТП в Харькове, в момент аварии на проспекте Гагарина был трезв.