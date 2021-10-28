15:20  28 октября
Киев с 1 ноября усиливает карантинные ограничения: как будут работать школы, ТРЦ и транспорт
13:09  28 октября
В полиции назвали основные версии убийства активиста "Правого сектора"
08:06  28 октября
Сутки на Донбассе: зафиксировано 15 нарушений, погиб боец ООС
UA | RU
UA | RU
28 октября 2021, 14:12 7

Отец харьковского мажора, совершивший смертельное ДТП говорит, что ему предлагали откупиться

28 октября 2021, 14:12 7
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Родители 16-летнего Николая Харьковского заверили, что не отказываются от предоставления компенсации семьям погибшего и пострадавших в ДТП, которое на Infiniti устроил их сын в Харькове. В то же время отец "мажора" заявил, что ему угрожали и предлагали"откупиться"

Как пишет RegioNews со ссылкой на местный телеграм-канал Веха об этом Харьковский старший рассказал во время общения с журналистами перед Киевским райсудом в городе, который отправил его сына под стражу без возможности внесения залога.

Мужчина отметил, что не отказывается от ответственности и готов оказать помощь пострадавшим – в меру своих возможностей и только через адвоката.

На вопрос, почему до сих пор мужчина не вышел на контакт с родными пострадавших, он сказал, что у него просто не хватает времени из-за расследования дела о ДТП с участием сына. В то же время отметил, что подросток сейчас сам находится в шоковом состоянии.

По словам Михаила Харьковского, ему и сыну угрожали.

"Всем, чем смогу, помогу. Буду через адвоката общаться. Ведь понимаю, что у людей горе и лично я с ними встретиться не смогу. Это вызовет неадекватное отношение", – рассказал Харьковский - старший.

Также мужчина показал на камеру угрозы от некоего Сергея. Тот предлагал: если он отправит ему $60 тыс. на биткоин-кошелек, по делу "все решат".

Напомним, в Харькове вечером 26 октября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Infiniti, Chevrolet и Skoda. Автомобиль марки Infiniti выехал на красный свет и совершил столкновение с автомобилем марки Chevrolet Aveo красного цвета, а также с другим автомобилем, марки Skoda.

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту смертельного ДТП, что произошла ночью в Харькове. Управлял автомобилем Infiniti 16-летний водитель. Виновником резонансной аварии является Николай Харьковский, 2005 года рождения, который живет в Харькове. Дорогое авто он получил недавно в подарок от родителей, а 18 сентября его останавливали патрульные из-за нарушения правил дорожного движения и вождения без водительского удостоверения.

Начальник отдела ГУНП Украины в Харьковской области Александр Умников рассказал, что 16-летний Николай Харьковский, который совершил смертельное ДТП в Харькове, в момент аварии на проспекте Гагарина был трезв.

ДТП полиция Харьков угрозы

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Ход Козырем на 184-м округе: как Зеленский сдал мэру Херсона целую область и что получит взамен
Игра на опережение. Как тема восстановления столичных райсоветов может помочь Кличко в войне с Банковой
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram