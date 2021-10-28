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28 октября 2021, 11:42 100

Суд арестовал на два месяца несовершеннолетнего мажора, устроившего ДТП в Харькове

28 октября 2021, 11:42 100
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Суд отправил под стражу на два месяца без права внесения залога виновника смертельного ДТП в Харькове Николая Харьковского

Как передает RegioNews об этом в комментарии журналистам заявил прокурор по делу.

"Подозреваемый не способствовал следствию, а наоборот после совершения ДТП скрывался в туалете, назывался другой фамилией", - пояснил он

По словам прокурора, во время ДТП по предварительным данным скорость авто составляла около 180 километров в час

"Сейчас у органов следствия есть доказательства, что подозреваемый находился за рулем", - отметил он

Во время судебного заседания прокуратура настаивала на аресте виновника ДТП без залога. Защита же Харьковского просила суд, учитывая его возраст и примерное в прошлом процессуальное поведение оставить его на свободе и, в случае ареста дать возможность выйти под залог

Напомним, в Харькове вечером 26 октября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Infiniti, Chevrolet и Skoda. Автомобиль марки Infiniti выехал на красный свет и совершил столкновение с автомобилем марки Chevrolet Aveo красного цвета, а также с другим автомобилем, марки Skoda.

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту смертельного ДТП, что произошла ночью в Харькове. Управлял автомобилем Infiniti 16-летний водитель. Виновником резонансной аварии является Николай Харьковский, 2005 года рождения, который живет в Харькове. Дорогое авто он получил недавно в подарок от родителей, а 18 сентября его останавливали патрульные из-за нарушения правил дорожного движения и вождения без водительского удостоверения.

Начальник отдела ГУНП Украины в Харьковской области Александр Умников рассказал, что 16-летний Николай Харьковский, который совершил смертельное ДТП в Харькове, в момент аварии на проспекте Гагарина был трезв.

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