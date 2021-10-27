Михайло Добкін: Харківські лікарі залякані владою і бояться приймати допомогу для боротьби з COVID-19

Нинішня тимчасова влада Харкова перед достроковими виборами мера залякує працівників бюджетної сфери, і одночасно підкуповує їх обіцянками великих премій у разі голосування за кандидата в мери від влади

Про це заявив лідер громадської організації "Наш Дім - Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін у ефірі програми "ОбнажёнKha".

За його словами, сьогодні в.о. мера Ігор Терехов робить харків'ян, які працюють у бюджетній сфері, залежними від влади – харків'яни бояться втратити роботу і що їх виженуть тільки за те, що вони "не так думають" або підтримують на виборах не того кандидата.

"Давайте подивимося, хто сьогодні має стабільну роботу, стабільний дохід і можливість ще щось придбати? Це в більшості своїй люди, які так чи інакше вмонтовані у владу – працівники правоохоронної системи, державної влади, обладміністрації, органів місцевого самоврядування та державних підприємств", - заявив Михайло Добкін.

Водночас, за його словами, працівники освітньої сфери та лікарі налякані й бояться свого начальства. "Лікарні бояться брати обладнання для боротьби з ковідом, яке ми їм привозимо. У мене таке враження, що ми - партизани часів Великої вітчизняної війни і мінуємо залізничні колії, щоб підірвати німецький ешелон. Ось в такій секретності ми працюємо. Це неправильно", - заявив кандидат у мери Харкова.

За його словами, окрім залякувань бюджетників, міська влада стимулює їх обіцянками фінансової допомоги. "Мені сьогодні передзвонили з низки комунальних підприємств і низки департаментів. У них були збори вчора, на яких заявлено наступне: всі працівники КП отримають після виборів до Нового року велику премію в районі 13-ї зарплати за підтримку головного і єдиного кандидата від влади", - сказав Добкін.

Раніше Михайло Добкін заявив, що критична ситуація зі стрімким зростанням захворюваності COVID-19, яка склалася в Харкові - це результат абсолютної безвідповідальності влади. За його словами, цього літа в Харкові ніхто не готувався до пандемії - як результат в Харкові критично не вистачає кисню і ліжко-місць в ковідних лікарнях, а в Харківській області одна з найскладніших ситуацій в країні з поширення COVID-19 і смертності від цієї хвороби.

13 жовтня Михайло Добкін повідомив, що частину коштів своєї виборчої кампанії спрямував на потреби харківської медицини для протидії пандемії COVID-19. "Прийняв рішення спрямувати частину коштів свого виборчого фонду мерської кампанії на потреби охорони здоров'я міста. Обійдуся без зовнішньої реклами", - повідомив Михайло Добкін, пообіцявши відзвітувати про те, на що підуть ці кошти.

Через два дні Михайло Добкін повідомив, що в першу чергу на кошти його виборчої кампанії було обладнано кисневими балонами 20 машин швидкої допомоги та 20 бригад медиків, а також розпочато проведення кисневої траси в одній з харківських лікарень.