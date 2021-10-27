Михаил Добкин: Харьковские врачи запуганы властью и боятся принимать помощь для борьбы с COVID-19

Нынешняя временная власть Харькова перед досрочными выборами мэра запугивает работников бюджетной сферы, и одновременно подкупает их обещаниями крупных премий в случае голосования за кандидата в мэры от власти

Об этом заявил лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин в эфире программы "ОбнажёнKha".

По его словам, сегодня и.о. мэра Игорь Терехов делает харьковчан, работающих в бюджетной сфере, зависимыми от власти – харьковчане боятся потерять работу и что их выгонят только лишь за то, что они "не так думают" или поддерживают на выборах не того кандидата.

"Давайте посмотрим, кто сегодня имеет стабильную работу, стабильный доход и возможность еще что-то приобрести? Это в большинстве своем люди, которые так или иначе вмонтированы во власть – работники правоохранительной системы, государственной власти, обладминистрации, органов местного самоуправления и государственных предприятий", - заявил Михаил Добкин.

В то же время, по его словам, работники образовательной сферы и врачи напуганы и боятся своего начальства. "Больницы боятся брать оборудование для борьбы с ковидом, которое мы им привозим. У меня такое впечатление, что мы – партизаны времен Великой отечественной войны и минируем железнодорожные пути, чтобы взорвать немецкий эшелон. Вот в такой секретности мы работаем. Это неправильно", - заявил кандидат в мэры Харькова.

По его словам, кроме запугиваний бюджетников, городская власть стимулирует их обещаниями финансовой помощи. "Мне сегодня перезвонили с ряда коммунальных предприятий и ряда департаментов. У них было собрание вчера, на которой заявлено следующее: все работники КП получат после выборов к Новому году большую премию в районе 13-й зарплаты за поддержку главного и единственного кандидата от власти", - заключил Добкин.

Ранее Михаил Добкин заявил, что критическая ситуация со стремительным ростом заболеваемости COVID-19, которая сложилась в Харькове — это результат абсолютной безответственности власти. По его словам, этим летом в Харькове никто не готовился к пандемии, как результат в Харькове критически не хватает кислорода и койко-мест в ковидных больницах, а в Харьковской области одна из самых сложных ситуаций в стране по распространению COVID-19 и смертности от этой болезни.

13 октября Михаил Добкин сообщил, что часть средств своей избирательной кампании направил на нужды харьковской медицины для противодействия пандемии COVID-19. "Принял решение направить часть средств своего избирательного фонда мэрской кампании на нужды здравоохранения города. Обойдусь без наружной рекламы", - сообщил Михаил Добкин, пообещав отчитаться о том, на что пойдут эти средства.

Через два дня Михаил Добкин сообщил, что в первую очередь на средства его избирательной кампании было оборудовано кислородными баллонами 20 машин скорой помощи и 20 бригад медиков, а также начато проведение кислородной трассы в одной из харьковских больниц.