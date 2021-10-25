Михайло Добкін: Влада Харкова не готувалася до пандемії COVID-19, це злочинна бездіяльність

Про це заявив лідер громадської організації "Наш Дім - Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін в ефірі програми "Хард з Влащенко".

За його словами, цього літа в Харкові ніхто не готувався до пандемії, тому що влада вважала, що ми обійдемося без додаткових зусиль, або ця проблема обійде нас стороною. "У нас дуже багато переселенців, тому нас не 1,5 мільйона, а 1,8 мільйона. І на 1,8 млн жителів у нас 1500 місць під коронавірус, з яких тільки 719 обладнані киснем. Тому, говорити про те, що з таким підходом ми можемо впоратися — це обманювати самого себе. Це повна безвідповідальність, неорганізованість. Це дурість і злочинна бездіяльність", — заявив політик.

Михайло Добкін зазначив, що на сьогодні люди зовсім втратили довіру до влади, тому що на голову звичайної людини звалюється дуже багато думок і люди просто не розуміють, що їм робити. "Ковід існує, я на нього хворів. Я знаю, що це важка хвороба зі своїми наслідками, які потім наздоганяють протягом багатьох місяців. Бережіть здоров'я, бережіть здоров'я своїх близьких. Лікування дуже дороге, і краще цим не хворіти. Не знаю, чи треба вакцинуватися, я не фахівець. Я не знаю, як лікувати ковід. Але я точно знаю, що я на місці нинішньої влади зробив би набагато більше місць у лікарнях, з запасом би зробив", — сказав кандидат у мери.

Сьогодні людина, за словами Михайла Добкіна, щоб потрапити під точку кисню, чекає, поки або хтось помре, або одужає. "Ви розумієте, що переживає людина, яка дивиться з надією, що має звільниться місце, щоб вона там отримала необхідність вільно дихати. Це погано, це страшно", - зазначив політик.

Михайло Добкін підкреслив, що завдання влади - забезпечити умови, для медиків - швидко і якісно лікувати, для пацієнтів - отримати швидку медичну допомогу, для бізнесменів – не мати проблем з виїздом. "У нас все підганяється під статистику. Міністерство охорони здоров'я разом з урядом хоче дати більшу кількість вакцинованих і сказати:"Ось Україна справляється". Та що ж ви справляєтеся? Подивімось на смертність. Подивімся на реальні статистичні дані", - заявив кандидат на посаду мера Харкова.

"Я абсолютно відповідально заявляю, що дані по смертності в Україні абсолютно не відповідають дійсності, тому що в статистику по ковиду беруть тільки тих людей, які померли в лікарні, а ті, яких не взяли в лікарню, хто помер, не дочекавшись поворотної точки, у багатьох прописано — серцева недостатність або будь-яке інше супутні хронічне захворювання, яке було у людини, — їх не беруть на статистику", — підсумував Михайло Добкін.

Нагадаємо, 13 жовтня Михайло Добкін повідомив, що частину коштів своєї виборчої кампанії спрямував на потреби харківської медицини для протидії пандемії COVID-19. "Ухвалив рішення спрямувати частину коштів свого виборчого фонду мерської кампанії на потреби охорони здоров'я міста. Обійдуся без зовнішньої реклами", - повідомив Михайло Добкін, пообіцявши відзвітувати про те, на що підуть ці кошти.

Через два дні Михайло Добкін повідомив, що в першу чергу на кошти його виборчої кампанії було обладнано кисневими балонами 20 машин швидкої допомоги та 20 бригад медиків.

Пізніше Михайло Добкін повідомив, що його команда вже приступила до монтажу додаткової кисневої траси в одній з лікарень Харкова, що дасть додаткові 35-40 точок доступу до кисню для важких хворих COVID-19. Водночас, за словами Михайла Добкіна, в.о. мера Харкова Ігор Терехов, який нічого не зробив для боротьби з ковідом, залякує керівництво лікарень, не даючи їм приймати сторонню допомогу.