Михайло Добкін закликав не допустити проведення в Харкові масової піар-акції Терехова в розпал хвилі COVID-19

Лідер ГО "Наш Дім - Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін закликав народних депутатів вплинути на в.о. мера Харкова Ігоря Терехова, який у розпал епідемії COVID-19 планує влаштувати фестиваль заради власного піару

Відповідну заяву Михайло Добкін зробив у прямому ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24".

За його словами, через те, що центральна влада втратила контроль над місцевою владою, 23-24 жовтня в Харкові під егідою в.о. мера Ігоря Терехова планують провести "грандіозний футбольний фестиваль на стадіоні "Металіст".

"Туди звозять по рознарядці міського управління освіти вчителів, батьків, дітей старших класів для того, щоб показати, як народ радіє на святі людині, яку хочуть обрати. Ціна цього свята - мені навіть складно її уявити", - заявив Михайло Добкін.

Звертаючись до народних депутатів, які брали участь у програмі, Михайло Добкін наголосив: "Ось ви народні депутати нападаєте один на одного в ефірі, нападіть туди. Ваша додаткова енергія допоможе врятувати людські життя. І я вам буду за це вдячний".

Своєю чергою харківська волонтерка Наталія Попова в ефірі телеканалу "1+1" розповіла, що ситуація в Харкові з поширенням COVID-19 критична, всі місця з киснем в лікарнях зайняті, важких хворих нікуди госпіталізувати. "За минулу добу у нас тільки по 103 потупило 636 звернень на госпіталізацію. З них змогли госпіталізувати тільки 214 осіб. 2/3 людей залишилися вдома. Швидкі, які приїжджали до тих, що залишилися, затягували додому 3-5-20 літрові балони з киснем. Єдине, що вони могли зробити – роздихати пацієнта і виїхати", - повідомила Попова.

За її словами, лікарів у відділеннях критично не вистачає. "Не тому, що немає грошей або ставок, а тому що у нас немає лікарів. Хтось покинув державу, хтось пішов у приватний сегмент. Також, як і не вистачає медсестер. Черга в крематорій нашого регіону - від п'яти діб і довше. П'ять діб чекати, коли спалять тіло в крематорії", - додала вона.

За її словами, кисню в Харкові вистачає рівно на ті 23 лікарні, які залучені в лікуванні хворих COVID-19 зараз. "Впритул - літр в літр, але вистачає. Але нові ліжка ми розгорнути не зможемо... Тому, коли людей запрошують піти погуляти, на вибори, відвідати якісь фестивалі їжі, ви поставте собі одне питання: чи достатньо у вас грошей, зв'язків в принципі, щоб пережити цю осінь. Тому що, на жаль, я думаю, у більшості не вистачить запасу", - підсумувала вона.

Нагадаємо, напередодні харківська міська влада анонсувала проведення в Харкові грандіозного футбольного фестивалю протягом двох днів - 23-24 жовтня. У програмі: відкриття академії ФК "Металіст", фестиваль вуличної їжі, вогняне шоу, виступ поп-артистів, футбольний матч та інші масові заходи. Фестиваль проводиться за тиждень до виборів мера міста під егідою в.о. мера і одного з учасників передвиборчої гонки Ігоря Терехова.

Напередодні Михайло Добкін, який частину коштів своєї виборчої кампанії направив на закупівлю кисневих балонів для харківських медиків та обладнання додаткових кисневих трас, заявив, що Терехов, який нічого не зробив для боротьби з ковідом, залякує керівництво лікарень, не даючи їм приймати сторонню допомогу.