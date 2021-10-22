Михаил Добкин призвал не допустить проведения в Харькове массовой пиар-акции Терехова в разгар волны COVID-19

Лидер ОО "Наш Дом – Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин призвал народных депутатов повлиять на и.о. мэра Харькова Игоря Терехова, который в разгар эпидемии COVID-19 планирует устроить фестиваль ради собственного пиара

Соответствующее заявление Михаил Добкин сделал в прямом эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24".

По его словам, из-за того, что центральная власть потеряла контроль над местной властью, 23-24 октября в Харькове под эгидой и.о. мэра Игоря Терехова планируют провести "грандиозный фестиваль".

"Туда свозят по разнарядке городского управления образования учителей, родителей, детей старших классов для того, чтобы показать, как народ ликует на празднике человека, которого хотят избрать. Цена этого праздника – мне даже сложно ее представить", - заявил Михаил Добкин.

Обращаясь к народным депутатам, которые принимали участие в программе, Михаил Добкин подчеркнул: "Вот вы народные депутаты нападаете друг на друга в эфире, нападите туда. Ваша дополнительная энергия поможет спасти человеческие жизни. И я вам буду за это благодарен".

В свою очередь харьковская волонтер Наталья Попова в эфире телеканала "1+1" рассказала, что ситуация в Харькове с распространением COVID-19 критическая, все места с кислородом в больницах заняты, тяжелых больных некуда госпитализировать. "За прошедшие сутки у нас только по 103 потупило 636 обращений на госпитализацию. Из них смогли госпитализировать только 214 человек. 2/3 людей остались дома. Скорые, которые приезжали к оставшимся, затаскивали домой 3-5-20 литровые баллоны с кислородом. Единственное, что они могли сделать – раздышать пациента и уехать", - сообщила Попова.

По ее словам, врачей в отделениях критически не хватает. "Не потому, что нет денег или ставок, а потому что у нас нет врачей. Кто-то покинул государство, кто-то ушел в частный сегмент. Также, как и не хватает медсестер. Очередь в крематорий нашего региона – от пяти суток и дольше. Пять суток ждать, когда сожгут тело в крематории", - добавила она.

По ее словам, кислорода в Харькове хватает ровно на те 23 больницы, которые задействованы в лечении больных COVID-19 сейчас. "Впритык – литр в литр, но хватает. Но новые кровати мы развернуть не сможем... Поэтому, когда людей приглашают пойти погулять, на выборы, посетить какие-то фестивали еды, вы задайте себе один вопрос: достаточно ли у вас денег, связей в принципе, чтобы пережить эту осень. Потому что, к сожалению, я думаю, у большинства не хватит запаса", - подытожила она.

Напомним, накануне харьковская городская власть анонсировала проведение в Харькове грандиозного фестиваля в течение двух дней – 23-24 октября. В программе: фестиваль уличной еды, огненное шоу, выступление поп-артистов, футбольный матч и другие массовые мероприятия. Фестиваль проводится за неделю до выборов мэра города под эгидой и.о. мэра и одного из участников предвыборной гонки Игоря Терехова.

Накануне Михаил Добкин, который часть средств своей избирательной кампании направил на закупку кислородных баллонов для харьковских медиков и оборудование дополнительных кислородных трасс, заявил, что Терехов, ничего не сделавший для борьбы с ковидом, запугивает руководство больниц, не давая им принимать стороннюю помощь.