Терехов нагородив своїх охоронців, які напали на журналіста RegioNews Іллю Колтунова
Тимчасово виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов нагородив від імені Харківської міської ради своїх особистих охоронців, які напали на журналіста RegioNews Іллю Колтунова
Про це на своїй сторінці у "Фейсбук" повідомив Харківський журналіст Дмитро Коган.
Він опублікував фото з урочистого прийому, присвяченого Дню міста та Дню Незалежності України, де Терехов вручив грамоти виконавчого комітету та Подяки міського голови своїм охоронцям Олександру та Сергію Власенкам.
"Пане Терехов, а який вагомий внесок у розвиток Харкова внесли ці дві особи, які були серед почесних гостей на святковому прийомі і отримали подяки разом з ветеранами-ліквідаторами аварії на ЧАЕС, промисловцями і лікарями? Я просто хочу знати, за що ми, громада Харкова, подякувала вашим охоронцям і чи будуть номіновані якимись іншими відзнаками ваш перукар, хатня робітниця або водій?"- обурився Коган.
Водночас на офіційному сайті Харківської міськради повідомляється, що 21 серпня на урочистому прийомі Терехов вручив нагороди "харків'янам, які зробили вагомий внесок у соціально-економічний розвиток міста".
Нагадаємо, 13 травня стався напад на журналіста RegioNews Іллю Колтунова охороною Ігоря Терехова. На відео з місця нападу, який стався під час зустрічі в.о. мера Харкова з жителями Салтівського житлового масиву, видно, що журналіста штовхав і відбирав мікрофон нагороджений Тереховим Сергій Власенко.
На Іллю Колтунова напали після того, як він запитав у Терехова, як той збирається увічнювати пам'ять Кернеса і чому досі нічого для цього не було зроблено. Почувши питання, в.о. мера повернувся до журналіста спиною і почав тікати.
У той же час кілька охоронців Терехова накинулися на журналіста, перешкоджаючи йому спілкуватися з в.о. мера. У Іллі Колтунова намагалися вихопити з рук мікрофон, штовхали його, погрожували і ледь не повалили на землю.
14 травня Колтунов звернувся із заявою про напад на нього охороною Терехова і перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста в Холодногірське районне управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області.
Інформацію про напад на журналіста було направлено до Національної спілки журналістів України, де висловили свою стурбованість і заявили про неприпустимість насильства щодо журналістів.
19 травня Іллю Колтунова заслухали члени парламентського комітету з питань свободи слова. За підсумками виступу Колтунова комітет одноголосно прийняв рішення звернутися до тодішнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і його заступника по Антона Геращенка щодо того, щоб заява журналіста RegioNews Іллі Колтунова про напад на нього з боку охорони в.о. мера Харкова Ігоря Терехова була внесена до ЄРДР і розслідувана.
25 травня поліція Харкова повідомила, що відкрила та розслідує кримінальне провадження про напад охоронців Терехова на журналіста RegioNews Іллю Колтунова. Про результати розслідування поки невідомо.