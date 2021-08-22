Терехов наградил своих охранников, которые напали на журналиста RegioNews Илью Колтунова
Временно исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов наградил от имени Харьковского городского совета своих личных охранников, которые напали на журналиста RegioNews Илью Колтунова
Об этом на своей странице в "Фейсбук" сообщил харьковский журналист Дмитрий Коган.
Он опубликовал фото с торжественного приема, посвященного Дню города и Дню Независимости Украины, где Терехов вручил грамоты исполнительного комитета и Благодарности городского головы своим охранникам Александру и Сергею Власенко.
"Господин Терехов, а какой весомый вклад в развитие Харькова внесли эти два лица, которые были среди почетных гостей на праздничном приеме и получили благодарности вместе с ветеранами-ликвидаторами аварии на ЧАЭС, промышленниками и врачами? Я просто хочу знать, за что мы, община Харькова, поблагодарила ваших охранников и будут ли номинированы какими-то другими знаками отличия ваш парикмахер, домработница или водитель?" – возмутился Коган.
В то же время на официальном сайте Харьковского горсовета сообщается, что 21 августа на торжественном приеме Терехов вручил награды "харьковчанам, которые внесли весомый вклад в социально-экономическое развитие города".
Напомним, 13 мая произошло нападение на журналиста RegioNews Илью Колтунова охраной Игоря Терехова. На видео с места нападения, которое произошло во время встречи и.о. мэра Харькова с жителями Салтовского жилого массива, видно, что журналиста толкал и отбирал микрофон награжденный Тереховым Сергей Власенко.
На Илью Колтунова напали после того, как он спросил у Терехова, как тот собирается увековечивать память Кернеса и почему до сих пор ничего для этого не было сделано. Услышав вопрос, и.о. мэра повернулся к журналисту спиной и начал убегать.
В то же время несколько охранников Терехова набросились на журналиста, препятствуя ему общаться с и.о. мэра. У Ильи Колтунова пытались выхватить из рук микрофон, толкали его, угрожали и едва не повалили на землю.
14 мая Колтунов обратился с заявлением о нападении на него охраной Терехова и препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста в Холодногорское районное управление полиции №2 Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
Информацию о нападении на журналиста была направлена в Национальный союз журналистов Украины, где выразили свою обеспокоенность и заявили о недопустимости насилия в отношении журналистов.
19 мая Илью Колтунова заслушали члены парламентского Комитета по вопросам свободы слова. По итогам выступления Колтунова комитет единогласно принял решение обратиться к тогдашнему министру внутренних дел Арсену Авакову и его заместителю по Антону Геращенко относительно того, чтобы заявление журналиста RegioNews Ильи Колтунова о нападении на него со стороны охраны и.о. мэра Харькова Игоря Терехова было внесено в ЕРДР и расследовано.
25 мая Полиция Харькова сообщила, что открыла и расследует уголовное производство о нападении охранников Терехова на журналиста RegioNews Илью Колтунова. О результатах расследования пока неизвестно.