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17 августа 2021, 10:42 112

В Харькове легковушка врезалась в "скорую" и перевернулась

17 августа 2021, 10:42 112
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Фото: Facebook
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В Харькове на улице Полтавский шлях произошло ДТП с участием скорой помощи и автомобиля KIA Sorento. В результате столкновения легковушка перевернулась

Как передает RegioNews, об этом сообщает издание redpost.

От силы удара легковушка перевернулась на крышу, машина лежит на проезжей части.

В результате аварии медики госпитализировали двух пассажиров из автомобиля Peugeot.

На месте происшествия работали следователи, которые установят все обстоятельства ДТП.

Из-за аварии на улице Полтавский Шлях образовалась пробка.

Ранее сообщалось, что в Харькове женщина переходила дорогу "зеброй", когда в нее влетела машина и сбила ее насмерть.

госпитализация ДТП скорая помощь Харьков авария

 
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