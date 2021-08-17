В Харькове легковушка врезалась в "скорую" и перевернулась
В Харькове на улице Полтавский шлях произошло ДТП с участием скорой помощи и автомобиля KIA Sorento. В результате столкновения легковушка перевернулась
Как передает RegioNews, об этом сообщает издание redpost.
От силы удара легковушка перевернулась на крышу, машина лежит на проезжей части.
В результате аварии медики госпитализировали двух пассажиров из автомобиля Peugeot.
На месте происшествия работали следователи, которые установят все обстоятельства ДТП.
Из-за аварии на улице Полтавский Шлях образовалась пробка.
Ранее сообщалось, что в Харькове женщина переходила дорогу "зеброй", когда в нее влетела машина и сбила ее насмерть.
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