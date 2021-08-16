У Харкові автівка на переході збила на смерть жінку
У Харкові жінка переходила дорогу "зеброю", коли в неї влетіла автівка і збила її на смерть
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби Нацполіції області.
Подія сталася сьогодні,16 серпня, о 10:40 на вулиці Роганській. 31-річний водій Volkswagen Transporter збив жінку, яка перетинала проїжджу частину пішохідним переходом. Від отриманих травм вона загинула на місці.
Нагадаємо, сьогодні на Франківщині у ДТП потрапила пожежна автівка, внаслідок чого шестеро осіб постраждали.
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