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16 серпня 2021, 15:38 611

У Харкові автівка на переході збила на смерть жінку

16 серпня 2021, 15:38 611
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Фото: Нацполіція
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У Харкові жінка переходила дорогу "зеброю", коли в неї влетіла автівка і збила її на смерть

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби Нацполіції області.

Подія сталася сьогодні,16 серпня, о 10:40 на вулиці Роганській. 31-річний водій Volkswagen Transporter збив жінку, яка перетинала проїжджу частину пішохідним переходом. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Нагадаємо, сьогодні на Франківщині у ДТП потрапила пожежна автівка, внаслідок чого шестеро осіб постраждали.

Україна ДТП Харків аварія Харківська область

 
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