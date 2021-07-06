Фукс і Терехов вчинили злочин, захопивши владу в Харкові, - блогер

Про це йдеться у відео відомого блогера Дениса Казанського "Як рейдернули Харків".

Казанський нагадав, що незабаром після виходу його попереднього відео, де він говорив про те, як російський олігарх Павло Фукс, скориставшись хворобою мера Геннадія Кернеса, поставив керувати містом свого ставленика Ігоря Терехова, "РНБО ввела санкції проти Фукса і його компаній і таким чином Фукса вже офіційно визнали загрозою національній безпеці України".

Незважаючи на санкції, вважає Казанський, "головний актив Фукса продовжує працювати. Мова звичайно ж про Ігоря Терехова, який як ні в чому не бувало продовжує рулити Харковом".

За словами Казанського, в грудні призначення Терехова секретарем міськради активно лобіював Фукс, а також губернатор Айна Тимчук і бізнесмен і екс-нардеп Ігор Котвицький. Однак головна проблема була в тому, що за законом кандидатуру на посаду секретаря міськради повинен був подати мер, але мера Геннадія Кернеса в цей час в Харкові не було, він лікувався в клініці "Шаріте". "Тому команді Терехова довелося піти на відвертий злочин", - заявив Казанський і навів слова депутата Харківської міськради Аліни Мустафаєвої про те, що Кернес, по-перше, не прийняв присягу і не міг за законом виконувати обов'язки мера, а по-друге, ніяк не міг, перебуваючи в клініці, отримати законний електронний підпис.

"Мало того, що лист від імені недієздатного Кернеса було складено і надіслано невідомо ким. На додаток до цього Кернес на той момент ще й не мав права такий лист писати, оскільки не склав присягу. Але навіть така відверта липа прокотила, і у всіх на очах практично відбулося рейдерське захоплення Харкова", - заявив Казанський.

Він також зазначив, що "нечисленні депутати Харківської міської ради, які відмовилися брати участь у цьому договорняку, оскаржили ці дії в суді. Однак суд фактично відмовляється проводити повноцінний розгляд і, за словами харківських депутатів, відкрито грає на стороні Текрехова і Фукса".

Як пояснив на відео депутат Харківської міськради Дмитро Булах, суд першої інстанції розглядав питання узурпації влади Тереховим за спрощеною процедурою, суддя мав репутацію лояльного до Терехова і позов не задовольнив. Апеляційна інстанція також намагається розглянути це питання за спрощеною процедурою, без заслуховування позицій сторін.

На завершення Казанський зазначив, що його не покидає почуття сюрреалізму. "Як таке беззаконня могло відкрито відбуватися в Харкові? Це ж не якийсь райцентр, а найбільший промисловий центр України. Як же так вийшло, що захопити владу в Харкові виявилося так легко... Те, що сталося, є важким кримінальним злочином, а якщо взяти до уваги, що активну участь в цьому брав російський бізнесмен, який потрапив під санкції, ситуація бачиться зовсім вже загрозливою. Ситуацію в Харкові ніяк не можна залишати без уваги", - підсумував Казанський.

Нагадаємо, напередодні депутат Харківської міськради від Партії "Слуга народу" Аліна Мустафаєва звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням перевірити інформацію про узурпацію влади в.о. мера Харкова Ігорем Тереховим і вжити заходів щодо притягнення винних до покарання.

У березні 2021 року РНБО ввела санкції щодо 19 компаній, які використовують українські надра. Ці компанії володіють правами на розробку родовищ, які раніше належали компанії "Голден Деррік", яка за часів президентства Віктора Януковича була близька до екс-міністра Едуарда Ставицького і без конкурсів отримала три десятки родовищ у Полтавській області. За даними ЗМІ, тепер ці фірми підконтрольні бізнесменові Павлу Фуксу.

18 червня РНБО ввела персональны санкції проти Павла Фукса.