Терехова звинувачують в узурпації влади і просять втрутитися президента

Депутат Харківської міськради від партії "Слуга народу" Аліна Мустафаєва звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням перевірити інформацію щодо узурпації влади в.о. мера Харкова Ігорем Тереховим та вжити заходів щодо притягнення винних до покарання

Текст відповідного депутатського звернення до президента Мустафаєва оприлюднила на власній сторінці у Facebook, передає RegioNews.

У своєму листі Мустафаєва звертається до президента, як до голови Ради національної безпеки і оборони України, підкреслюючи, що за її інформацією в діях Терехова наявні ознаки злочину, передбаченого статтею 109 Кримінального кодексу України "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади".

"Так, за наявною інформацією, діючи свідомо з метою узурпації влади, використовуючи безпорадний стан харківського міського голови, пан Терехов здійснив підроблення електронного листа з використанням електронного підпису Кернеса Г.А., з ціллю самопризначення на посаду секретаря Харківської міської ради, що в подальшому призвело до виконання обов'язків Харківського міського голови", - йдеться в зверненні Мустафаєвої.

Вказану інформацію, на думку Мустафаєвої підтверджують наступні факти:

Кернес у непритомному стані був госпіталізований до Німеччини 16.09.2020. Крім того, весь період його лікування харків'яни не мали достовірної інформації щодо стану його здоров'я. Більш того в інтерв'ю, яке харківський бізнесмен Павло Фукс дав уже після смерті Кернеса, зазначалося, що харківській міський голова майже не приходив до тями і його виводили з коми лише на декілька годин, в які він не розумів де знаходиться. Як ми бачимо, подібний інформаційний бар'єр використовувався задля планування Тереховим та його оточенням стратегії захоплення влади в місті.

На останньому засіданні Харківської міської ради 8 скликання був наданий лист завірений електронним підписом Кернеса, який нібито містів рекомендації стосовно призначення пана Терехова на пост секретаря Харківської міскради, проте депутатам навіть не була надана можливість ознайомитися з текстом даного листа.

На переконання Мустафаєвої, внаслідок подібни махінацій, використовуючи підтримку фракції "Блок Кернеса – Успішний Харків" Терехов був призначений на посаду. І одразу після цього, як вказує депутат, у Кернеса починаються серйозні проблеми.

Мустафаєва певна, що вказаний лист від Кернеса не міг існувати через відсутність у Терехова флеш-носія з електронно-цифровим підписом, який надається лише власнику. Але, як зазначає депутат, цей підпис з умисним порушенням законодавства, все ж таки був виданий "в руки невідомій особі ще 17.09.2020".

Депутат зазначає, що всі ці факти свідчать про те, що Терехов використв безпорадний стан Кернеса та реалізував свій злочинний намір, спрямований на захоплення політичної влади у Харкові. Мустафаєва переконана, що існують наявні ознаки злочину, передбаченого ст.109 Кримінального кодексу України, наслідком чого може бути дестабілізація політичної обстановки в регіоні.

Відтак, Мустафаєва просить Володимир Зеленського всебічно та об’єктивно перевірити вказану інформацію та вжити необхідних заходів для притягнення винних до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Нагадаємо, після смерті Геннадія Кернеса Терехов став в.о. мера Харкова. Депутат міськради Ігор Черняк підготував апеляцію на рішення Харківського окружного адміністративного суду, який визнав законним обрання Ігоря Терехова секретарем міськради.

Нагадаємо, 5 лютого 2021 року група депутатів міськради подала позов до Харківського окружного адмінсуду про визнання протиправним та скасування рішення про обрання Ігоря Терехова секретарем. Раніше поліція і прокуратура Харкова почали розслідування законності перебування Терехова на посаді секретаря міськради за заявою депутата Аліни Мустафаєвої. Депутат наполягає на фіктивності листа від Геннадія Кернеса до міськради з поданням кандидатури Ігоря Терехова на посаду секретаря. Харківський окружний адміністративний суд не задовольнив позов депутатів.