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06 июля 2021, 19:11 80

Фукс и Терехов совершили преступление, захватив власть в Харькове, - блогер

06 июля 2021, 19:11 80
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Российский бизнесмен Павел Фукс и его харьковский протеже Игорь Терехов захватили контроль над Харьковом путем "рейдерского захвата"

Об этом говорится в видео известного блогера Дениса Казанского "Как рейдернули Харьков".

Казанский напомнил, что вскоре после выхода его предыдущего видео, где он говорил о том, как российский олигарх Павел Фукс, воспользовавшись болезнью мэра Геннадия Кернеса поставил управлять городом своего ставленника Игоря Терехова, "СНБО ввела санкции против Фукса и его компаний и таким образом Фукса уже официально признали угрозой национальной безопасности Украины".

Несмотря на санкции, считает Казанский, "главный актив Фукса продолжает работать. Речь конечно же об Игоре Терехове, который как ни в чем не бывало продолжает рулить Харьковом".

По словам Казанского, в декабре назначение Терехова секретарем горсовета активно лоббировал Фукс, а также губернатор Айна Тимчук и бизнесмен и экс-нардеп Игорь Котвицкий. Однако главная проблема была в том, что по закону кандидатуру на должность секретаря горсовета должен был подать мэр, но мэра Геннадия Кернеса в это время в Харькове не было, он лечился в клинике "Шарите". "Поэтому команде Терехова пришлось пойти на откровенное преступление", - заявил Казанский и привел слова депутата Харьковского горсовета Алины Мустафаевой о том, что Кернес, во-первых, не принял присягу и не мог по закону исполнять обязанности мэра, а во-вторых, никак не мог, находясь в клинике, получить законную электронную подпись.

"Мало того, что письмо от имени недееспособного Кернеса было составлено и прислано неизвестно кем. В добавок к этому Кернес на тот момент еще и не имел права такое письмо писать, поскольку не принял присягу. Но даже такая откровенная липа прокатила, и у всех на глазах практически произошел рейдерский захват Харькова", - заявил Казанский.

Он также отметил, что "немногочисленные депутаты Харьковского городского совета, которые отказались участвовать в этом договорняке, оспорили эти действия в суде. Однако суд фактически отказывается проводить полноценное разбирательство и, по словам харьковских депутатов, открыто играет на стороне Текрехова и Фукса".

Как объяснил на видео депутат Харьковского горсовета Дмитрий Булах, суд первой инстанции рассматривал вопрос узурпации власти Тереховым по упрощенной процедуре, судья имел репутацию лояльного к Терехову и иск не удовлетворил. Апелляционная инстанция также пытается рассмотреть этот вопрос по упрощенной процедуре, без заслушивания позиций сторон.

В завершение Казанский отметил, что его не покидает чувство сюрреализма. "Как такое беззаконие могло открыто происходить в Харькове? Это же не какой-то райцентр, а крупнейший промышленный центр Украины. Как же так вышло, что захватить власть в Харькове оказалось так легко... То, что случилось, является тяжелым уголовным преступлением, а если принять во внимание, что активное участие в этом принимал российский бизнесмен, попавший под санкции, ситуация видится совсем уж угрожающей. Ситуацию в Харькове никак нельзя оставлять без внимания", - подытожил Казанский.

Напомним, накануне депутат Харьковского горсовета от партии "Слуга народа" Алина Мустафаева обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой проверить информацию об узурпации власти и. о. мэра Харькова Игорем Тереховым и принять меры по привлечению виновных к наказанию.

В марте 2021 года СНБО ввел санкции в отношении 19 компаний, которые используют украинские недра. Эти компании владеют правами на разработку месторождений, которые ранее принадлежали компании "Голден Деррик", которая во времена президентства Виктора Януковича была близка к экс-министру Эдуарду Ставицкому и без конкурсов получила три десятка месторождений в Полтавской области. По данным СМИ, теперь эти фирмы подконтрольны бизнесмену Павлу Фуксу.

18 июня СНБО ввел персональные санкции против Павла Фукса

Харьков Игорь Терехов Павел Фукс

 
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