Якщо Терехов переможе, то Харковом керуватиме російський мільярдер Фукс, - блогер

Про це у своєму відеоблозі "Новий король Харкова" заявив відомий блогер Денис Казанський.

За його словами, вже цієї осені новим господарем Харкова може стати людина, яку ще п'ять років тому в Україні ніхто не знав – Павло Фукс.

Казанський нагадав, що Фукс народився в Харкові, але більшу частину свого свідомого життя провів у Росії, жив у Москві, де займався будівельним бізнесом. Але після 2014 року він повернувся в Україну і почав скуповувати "токсичні активи" соратників Януковича. У тому числі пов'язані з Фуксом компанії викупили ліцензії на видобуток газу в українських родовищах, але не розробляли ці родовища. Відносно цих компаній були введені санкції РНБО.

В даний час, як стверджує Казанський, головне завдання Фукса – забезпечити перемогу Ігоря Терехова на виборах у Харкові. Блогер нагадав, що Фукс завжди афішував свою дружбу з Кернесом, і після того, як Кернес восени минулого року захворів, Фукс "став єдиною людиною, яка постійно мала до Кернеса доступ і стверджував, що знаходиться з Кернесом на прямому зв'язку".

"Ця обставина допомогла Фуксу в період недієздатності Кернеса фактично узурпувати владу в Харкові і стати тіньовим мером міста. Для того щоб це зробити потрібен був виконавець. Якийсь номінальний чиновник, і цим виконавцем став заступник Кернеса віце-мер Харкова Ігор Терехов", - зазначив Казанський.

За його словами, 9 грудня 2020 року Фукс організував обрання Терехова секретарем Харківської міської ради. "Саме секретар міськради виконує обов'язки мера у разі його смерті або відставки. І зроблено це було з прицілом на мерську посаду", - зазначив Казанський, нагадавши, що лист з електронним підписом Кернеса, на підставі якого Терехов був призначений на посаду секретаря міськради, має всі ознаки підробленого.

"За всю осінь 2020 року Кернес жодного разу не звертався до своїх соратників і виборців навіть за допомогою відеозвернень. Останнє фото Кернеса, яке опублікував все той же Фукс незадовго до смерті мера, взагалі викликало великі сумніви в тому, що Кернес міг говорити і перебував в розумі... Є дуже серйозні підстави вважати, що лист від мера Харкова, в якому він просить призначити секретарем міськради Терехова – це комікс. Хтось його написав і від імені Кернеса відправив, а хто це був - дуже велике питання", - заявив Казанський.

"Павло Фукс навіть не приховує, що буде підтримувати на виборах кандидатуру Терехова. Це означає, що з фінансуванням виборчої компанії у секретаря міськради проблем точно не буде, а прибулий з Росії мільярдер дуже скоро може стати реальним господарем найбільшого міста на сході України. Адже як би там не ставилися до Кернеса в цілому він все ж був самостійним гравцем, а ось Ігор Терехов, який став керівником завдяки чужому авторитету і відвертим махінаціям типу сумнівного листа, самостійним гравцем вже точно не виглядає. Швидше це технічна фігура, за якою стоїть зовсім інша людина", - заявив Казанський.

За його словами, "Павло Фукс – це такий рис з табакерки, каламутний російський бізнесмен, який фактично потрапив під санкції РНБО, скуповував токсичні активи чиновників Януковича, може найближчим часом встановити контроль над Харковом".

Нагадаємо, напередодні депутат Харківської міськради від Партії "Слуга народу" Аліна Мустафаєва звернулася до Президента України Володимира Зеленського з проханням перевірити інформацію про узурпацію влади в. о. мера Харкова Ігорем Тереховим і вжити заходів щодо притягнення винних до покарання.

У березні 2021 року РНБО ввела санкції щодо 19 компаній, які використовують українські надра. Ці компанії володіють правами на розробку родовищ, які раніше належали компанії "Голден Деррік", яка за часів президентства Віктора Януковича була близька до екс-міністра Едуарда Ставицького і без конкурсів отримала три десятки родовищ у Полтавській області. За даними ЗМІ, тепер ці фірми підконтрольні бізнесменові Павлу Фуксу.