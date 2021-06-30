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30 червня 2021, 15:35 240

Добкін: Поліція цілодобово спостерігає за мною і моїми співробітниками

30 червня 2021, 15:35 240
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Поліція стала заручником гострої передвиборчої боротьби в Харкові і працює в інтересах в.о. мера міста Ігоря Терехова

Про це розповів міський голова Харкова (2006-2010), лідер ГО "Наш Дім - Харків" Михайло Добкін в інтерв'ю авторській програмі "Смотрящие" на телеканалі "НАШ".

За його словами, Харківський главк поліції фактично перетворився на "таємну охорону пана виконуючого обов'язки мера Харкова". І не тільки.

"Я розмовляв з уже колишніми правоохоронцями- вони багато років пропрацювали, Зараз на пенсії, але зв'язки в поліції у них залишилися – вони сказали, що по мені, за моїми співробітниками працюють дев'ять груп "топтунів", в кожній приблизно 30 осіб. 270 людей з поліції відірвані від своїх обов'язків, вони не за злочинцями стежать, вони стежать за одним з потенційних кандидатів у мери, стежать за журналістами з газети "Время Добкина", – сказав Михайло Добкін.

Він сказав, що намагався обговорити питання залучення поліції у виборчу кампанію з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, але ця бесіда ніяких результатів не дала.

Нагадаємо, навесні волонтери газети "Время Добкина" неодноразово піддавалися атакам напівкримінальних елементів, а автомобілі двох співробітників видання "Время Добкина" були спалені. Поліція нападників і паліїв не виявила.

У Харкові 31 жовтня пройдуть позачергові вибори міського голови. Вони були призначені Верховною Радою в березні, після того як в грудні 2020 року в берлінській клініці "Шаріте" помер мер Харкова Геннадій Кернес.

В даний час обов'язки мера Харкова виконує Ігор Терехов, який кілька разів підтвердив, що має давні зв'язки з Арсеном Аваковим. До 2010 року Терехов працював заступником губернатора Харківщини Авакова, а будучи заступником Кернеса виконував роль комунікатора з Аваковим.

Арсен Аваков Харків Михайло Добкін Ігор Терехов

 
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