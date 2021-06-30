Добкин: Полиция круглосуточно наблюдает за мной и моими сотрудниками

Об этом рассказал городской голова Харькова (2006-2010), лидер ОО "Наш Дом – Харьков" Михаил Добкин в интервью авторской программы "Смотрящие" на телеканале "НАШ".

По его словам, харьковский главк полиции фактически превратился в "тайную охрану господина исполняющего обязанности мэра Харькова". И не только.

"Я разговаривал с уже бывшими правоохранителями – они много лет проработали, сейчас на пенсии, но связи в полиции у них остались – они сказали, что по мне, по моим сотрудникам работают девять групп "топтунов", в каждой приблизительно 30 человек. 270 людей из полиции оторваны от своих обязанностей, они не за преступниками следят, они следят за одним из потенциальных кандидатов в мэры, следят за журналистами газеты "Время Добкина", – сказал Михаил Добкин.

Он сказал, что пытался обсудить вопрос вовлечения полиции в избирательную кампанию с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, но эта беседа никаких результатов не дала.

Напомним, весной волонтеры газеты "Время Добкина" неоднократно подвергались атакам полукриминальных элементов, а автомобили двух сотрудников издания "Время Добкина" были сожжены. Полиция нападавших и поджигателей не обнаружила.

В Харькове 31 октября пройдут внеочередные выборы городского головы. Они были назначены Верховной Радой в марте, после того как в декабре 2020 года в берлинской клинике "Шарите" скончался мэр Харькова Геннадий Кернес.

В настоящее время обязанности мэра Харькова исполняет Игорь Терехов, который несколько раз подтвердил, что имеет давние связи с Арсеном Аваковым. До 2010 года Терехов работал заместителем губернатора Харьковщины Авакова, а будучи заместителем Кернеса выполнял роль коммуникатора с Аваковым.