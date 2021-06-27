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27 червня 2021, 16:27 155

Команда "Наш дім - Харків" запускає ще два нових "ДОБКІН ХАБи"

27 червня 2021, 16:27 155
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Фото: dobkin.com.ua
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У понеділок, 28 червня, нові міські простори відкриють свої двері в Харкові на Холодній горі та Олексіївці. У їх відкритті візьме участь лідер організації "Наш дім - Харків" Михайло Добкін

Про це повідомили у громадській організації "Наш дім - Харків", яка є ініціатором проекту"ДОБКІН ХАБ".

Як зазначають в організації, це - абсолютно новий формат комунікації з харків'янами та унікальний проект зі своєю філософією, де працює команда однодумців і патріотів свого міста.

"Це - не приймальня, це - міський простір. Тут харків'яни можуть поділитися не тільки своїми проблемами, а й ідеями розвитку міста, можуть також взяти участь в їх реалізації разом з командою "Наш дім – Харків", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ГО "Наш дім - Харків", нові локації працюватимуть щодня з 9:00 до 18:00:

  • "ДОБКІН ХАБ" "Холодна Гора" (Григорівське шосе, 67);
  • "ДОБКІН ХАБ" "Олексіївка" (вул.Целіноградська, 58а).

У відкритті двох нових міських просторів візьме участь й лідер громадської організації "Наш дім - Харків" Михайло Добкін.

Також гості зможуть взяти участь у розіграші призів. Для цього необхідно особисто зареєструватися в "ДОБКІН ХАБ".

Нагадаємо, раніше, коментуючи проект "ДОБКІН ХАБ", Михайло Добкін розповів, що цей проект планується як абсолютно нова форма спілкування: "Не роздача обіцянок з усіх "прасок", а зворотній зв'язок, зустрічі з жителями для обговорення локальних, життєво важливих проблем району або навіть двору".

Як повідомлялося, 19 червня громадська організація "Наш дім - Харків" та її лідер, харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін відкрили перші три міські простори з новою філософією комунікації з харків'янами "ДОБКІН ХАБ".

Наступного дня, 20 червня, члени націоналістичної організації "Фрайкор" розмалювали фарбою двері та вікна двох локацій "ДОБКІН ХАБ". Михайло Добкін заявив, що націоналісти діяли на замовлення міської влади Харкова.

Сьогодні, 27 червня, стало відомо, що невідомі знову обписали фарбою, заклеїли провокаційними наклейками і обсипали невідомою білою речовиною два міські простори "ДОБКІН ХАБ".

Харків Михайло Добкін ДОБКІН ХАБ

 
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