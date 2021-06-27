Команда "Наш дом – Харьков" запускает еще два новых "ДОБКИН ХАБа"

Фото: dobkin.com.ua

В понедельник, 28 июня, новые городские пространства откроют свои двери в Харькове на Холодной Горе и Алексеевке. В их открытии примет участие лидер организации "Наш дом – Харьков" Михаил Добкин

Об этом сообщили в общественной организации "Наш Дом – Харьков", которая является инициатором проекта "ДОБКИН ХАБ".

Как отмечают в организации, это - абсолютно новый формат коммуникации с харьковчанами и уникальный проект со своей философией, где работает команда единомышленников и патриотов своего города.

"Это - не приемная, это - городское пространство. Здесь харьковчане могут поделиться не только своими проблемами, но и идеями развития города, могут и принять участие в их реализации вместе с командой "Наш Дом – Харьков", - говорится в сообщении.

По информации ОО "Наш Дом – Харьков", новые локации будут работать ежедневно с 9:00 до 18:00:

"ДОБКИН ХАБ" "Холодная Гора" (Григоровское шоссе, 67);

"ДОБКИН ХАБ" "Алексеевка" (ул. Целиноградская, 58а).

В открытии двух новых городских пространств примет участие и лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков" Михаил Добкин.

Также гости смогут принять участие в розыгрыше призов. Для этого необходимо лично зарегистрироваться в "ДОБКИН ХАБ".

Напомним, ранее, комментируя проект "ДОБКИН ХАБ", Михаил Добкин рассказал, что этот проект планируется как совершенно новая форма общения: "Не раздача обещаний со всех "утюгов", а обратная связь, встречи с жителями для обсуждения локальных, жизненно важных проблем района или даже двора".

Как сообщалось, 19 июня общественная организация "Наш Дом – Харьков" и ее лидер, харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин открыли первые три городских пространства с новой философией коммуникации с харьковчанами "ДОБКИН ХАБ".

На следующий день, 20 июня, члены националистической организации "Фрайкор" разрисовали краской двери и окна двух локаций "ДОБКИН ХАБ". Михаил Добкин заявил, что националисты действовали по заказу городской власти Харькова.

Сегодня, 27 июня, стало известно, что неизвестные вновь исписали краской, заклеили провокационными наклейками и обсыпали неизвестным белым веществом два городских пространства "ДОБКИН ХАБ".