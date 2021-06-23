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23 червня 2021, 12:52 443

Масове отруєння у Харкові: ймовірною причиною спалаху інфекції були неякісні суші

23 червня 2021, 12:52 443
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Фото: з відкритих джерел
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Станом на 23 червня зареєстровано 89 випадків харчового отруєння серед людей, з них 19 - діти. Наразі продовжують лікування 69 хворих, 4 - знаходяться на амбулаторному лікуванні

Як передає RegioNews, про це йдеться на сайті Харківського обласного лабораторного центру.

Так, два нових випадки захворювання було зареєстровано у жителів Луганська, які 16 червня знаходились у відрядженні та в харківському ресторані "Якіторія" вживали суші.

Ймовірною причиною виникнення спалаху було вживання неякісних харчових продуктів (суші), які були виготовлені та реалізовані без дотримання вимог санітарного законодавства", - йдеться у повідомленні.

Протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження тривають.

Нагадаємо, у Харкові сталося масове отруєння, яке пов'язують з їжею з закладу громадського харчування. Згодом поліція за цим фактом порушила кримінальну справу.

ушпиталення отруєння Харків медики Лабораторія

 
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