Масове отруєння у Харкові: ймовірною причиною спалаху інфекції були неякісні суші
Станом на 23 червня зареєстровано 89 випадків харчового отруєння серед людей, з них 19 - діти. Наразі продовжують лікування 69 хворих, 4 - знаходяться на амбулаторному лікуванні
Як передає RegioNews, про це йдеться на сайті Харківського обласного лабораторного центру.
Так, два нових випадки захворювання було зареєстровано у жителів Луганська, які 16 червня знаходились у відрядженні та в харківському ресторані "Якіторія" вживали суші.
Ймовірною причиною виникнення спалаху було вживання неякісних харчових продуктів (суші), які були виготовлені та реалізовані без дотримання вимог санітарного законодавства", - йдеться у повідомленні.
Протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження тривають.
Нагадаємо, у Харкові сталося масове отруєння, яке пов'язують з їжею з закладу громадського харчування. Згодом поліція за цим фактом порушила кримінальну справу.