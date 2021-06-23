Массовое отравление в Харькове: вероятной причиной вспышки инфекции были некачественные суши

Фото: из открытых источников

По состоянию на 23 июня зарегистрировано 89 случаев пищевого отравления среди людей, из них 19 - дети. Сейчас продолжают лечение 69 больных, 4 - находятся на амбулаторном лечении

Как передает RegioNews, об этом говорится на сайте Харьковского областного лабораторного центра.

Так, два новых случая заболевания были зарегистрированы у жителей Луганска, которые 16 июня находились в командировке и в харьковском ресторане "Якитория" употребляли суши.

Вероятной причиной возникновения вспышки было употребление некачественных пищевых продуктов (суши), которые были изготовлены и реализованы без соблюдения требований санитарного законодательства", - говорится в сообщении.

Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.

Напомним, в Харькове произошло массовое отравление, которое связывают с едой из заведения общественного питания. Впоследствии полиция по данному факту возбудила уголовное дело.